В ЕС успокоили Украину: безвизовый режим не смогут ветировать из-за сопротивления одной страны

О юридической схеме голосования говорится в ответе Представительства ЕС в Украине на запрос "Европейской правды".

"Решение (о внесении Украины в "безвизовый список") должно быть поддержано как Европейским парламентом, так и Советом ЕС. Совет ЕС должен поддержать его квалифицированным большинством голосов", - пояснили в дипмиссии Евросоюза.

Эта схема вступила в силу с 1 ноября 2014 года – к примеру, решение относительно безвизового режима для граждан Молдовы, утвержденное весной 2014 года, страны должны были принимать единогласно.

Метод квалифицированного большинства, который будет применен по украинскому вопросу, позволяет принять безвизовый режим для граждан Украины в случае, если за него проголосует не менее 55% стран-членов ЕС, представляющих не менее 65% населения Евросоюза.

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При чем регламент ЕС предусматривает дополнительный предохранитель против объединения крупных и густонаселенных стран союза: для блокирования решения против него должны проголосовать как минимум четыре государства, в которых в сумме проживает 35% населения. Важно также, что Великобритания (одно из крупнейших государств ЕС) не принимает участия в общей миграционной политике, что дополнительно уменьшает риск блокирования украинского безвизового режима.

В Европарламенте, как известно, существует устойчивое большинство в поддержку отмены виз – ЕП в нынешнем составе неоднократно принимал резолюции, которые призывали к безвизовому для Украины.

Напомним, на данный момент существует две преграды для запуска процедуры принятия решения относительно отмены виз для граждан Украины. Так, до конца месяца должна начаться деятельность Национального агентства по предупреждению коррупции, а на текущей пленарной неделе Верховная Рада должна принять закон №3755 по электронному декларированию с правками, которые согласованы с Евросоюзом.