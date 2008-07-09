Желтая конфета - ты за НАТО, красная - против

Сегодня в Ивано-Франковске на Вечевом майдане состоялась акция «Зачем Украине НАТО?».

Как передает корреспондент УНИАН, организовали акцию Национальный центр НАТО совместно с Главным управлением по вопросам туризма, евроинтеграции, внешних связей и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Организаторы акции провели своеобразное голосование сторонников и противников НАТО. Были установлены две урны с надписями: “За НАТО” и “Против НАТО”. Голосование вместо бюллетеней осуществлялось конфетами. Голосовавшие “за”, бросали в урну конфету в желтой обертке, “против” - конфеты в красной обертке.

Тем, кто прокомментировал свой выбор в микрофон, вручали сувениры с информацией о НАТО.

Урны наполнялись в основном конфетами в желтой обертке, а красные конфеты покрыли лишь дно.