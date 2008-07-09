Черновецкий попрекает Тимошенко бездеятельностью Кабмина

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что вопрос о том, кому будут направлены дотации в связи с увеличением цены на хлеб, должны решить сами киевляне, и от этого увеличения не должны пострадать малообеспеченные жители столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, «бездеятельность Кабинета министров Украины относительно регуляции ценообразования в хлебопекарской отрасли не может не вызывать тревоги как у хлебопроизводителей, так и у рядовых граждан. Рост себестоимости хлеба из-за повышения цен на все компоненты, из которых он изготовляется, энергоносители и раскрученную инфляцию, поставило хлебозаводы на грань банкротства. И любое повышение цены на хлеб не должно ударить по карманам малообеспеченных киевлян».

Мэр Киева заявил, что, несмотря на создание рабочей группы, которая рассматривает проблему относительно хлеба, в которую вошли представители КГГА и депутаты Киевсовета, считает необходимым привлечь к обсуждению этого вопроса и самих киевлян.

«Ни городская власть, ни руководители хлебопекарской отрасли не имеют морального права что-либо делать, не учитывая мнение киевлян. Мы создали совместную группу из представителей Киевской госадминистрации и депутатов Киевсовета для поиска решений относительно хлеба. Но мы не можем, да и не должны действовать методами Кабмина и принимать решение кулуарно, без учета мнения простых людей. Завтра в Колонном зале Киевской госадминистрации мы проведем общественные слушания и вынесем проблему на обсуждение с жителями столицы. Пусть они скажут, кто должен получать дотацию из киевского бюджета – хлебопроизводители или наименее социально защищенные киевляне», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 июля руководство ОАО «Хлеб Киева» (в составе которого ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлын») заявило, что с 7 июля вынуждено в одностороннем порядке поднять рознично-отпускные цены на свою продукцию.

Вместе с тем 3 июля была создана рабочая группа по изучению вопроса подорожания хлеба и проблем хлебопекарной отрасли, в состав которой вошли представители КГГА, депутаты Киевсовета, а также руководители хлебопекарных предприятий.

4 июля начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской госадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ заявил, что повышения цен на социальные сорта хлеба в Киеве 7 июля не будет. В то же время он подтвердил, что хлеб таки подорожает.