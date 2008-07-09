Во фракции Литвина не поняли новую моду Верховной Рады

Фракция Блока Литвина категорически осуждает практику, которая «входит в моду» в Верховной Раде, по блокированию работы парламента.

Об этом говорится в заявлении фракции, текст которого передан агентству УНИАН.

В заявлении отмечается: “Особенно абсурдной является ситуация, когда власть блокирует сама себя. Мы против досрочного закрытия сессии и убеждены, что парламент обязан работать”.

Фракция Блока Литвина выступает за то, чтобы до конца нынешней сессии были рассмотрены изменения в государственный бюджет Украины.

“В то же время мы настаиваем на исключении статей законопроекта, которыми прекращаются или урезаются действия других законов, которые ухудшают стандарты жизни людей, а также на исключении законов, которыми вводятся новые налоги. В бюджете в обязательном порядке должен быть пересмотрен размер минимальной заработной платы в сторону повышения с учетом экономических процессов в стране и недопущения ухудшения условий жизни людей. Государственный бюджет должен приниматься для народа, а не подстраиваться под избирательные кампании. Ложью, возведенной в ранг государственной политики, является официальное утверждение, прозвучавшее на заседании Кабинета Министров о вроде бы причастности нашей фракции к блокированию рассмотрения изменений в бюджет. Требуем не переводить свою несостоятельность распорядиться властью на других. Мы не стояли и не будем стоять под трибуной. Нам есть чем заниматься”, - заявляет фракция Блока Литвина.