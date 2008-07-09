Поддержав закон Ющенко НУ-НС нарушит коалиционное соглашение?

Фракция БЮТ сомневается в возможности продления текущей сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ, комментируя призыв Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к ВР не идти на каникулы, пока не будут проголосованы изменения в госбюджет и пакет законов, касающихся судебной реформы.

По словам А.ПОРТНОВА, шансы продления сессии прямо пропорциональны ответу на вопрос, будет ли первым голосоваться закон о внесении изменений в государственный бюджет.

«Если закон голосоваться не будет, политические силы компромисса не найдут, так это значит, что сессия продлена также не будет. А если она будет продлена, то политические последствия от деятельности парламента будут такими же, как сегодня - ВР работать не будет», - сказал он.

При этом А.ПОРТНОВ напомнил, что внесение изменений в госбюджет является не инициативой Президента, а инициативой БЮТ. «Если с нами соглашается Президент, так это позитивно», - сказал заместитель лидера фракции БЮТ.

Он отметил, что закон о судоустройстве является антиконституционным, и такая инициатива главы государства со стороны БЮТ не будет поддержана. При этом А.ПОРТНОВ добавил, что намерение поддержать эту инициативу со стороны НУ-НС будет расценено как нарушение коалиционного соглашения.