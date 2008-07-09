Винский уволил гендиректора аэропорта «Борисполь»

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ подписал 7 июля приказ об освобождении Александра ШИШКОВА с должности гендиректора государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» (приказ № 823).

Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

В соответствии с приказом, исполняющим обязанности генерального директора аэропорта «Борисполь», начиная с 8 июля 2008 года, назначен Сергей МУРАШКИН, начальник производственно-диспетчерской службы «Борисполя».

Такое решение принято на период до решения вопроса о руководителе этого предприятия в установленном порядке.

Как сообщалось, согласно контракту от 8 апреля 2005 г. № 2-2005, А.ШИШКОВ был назначен на должность гендиректора до 9 апреля 2010 года. Вместе с тем Госавиаслужба своим приказом от 17 мая 2006 года освободила А.ШИШКОВА от обязанностей генерального директора "Борисполя". А.ШИШКОВ затем обжаловал это решение в суде. Приказом Минтранссвязи от 12 марта 2008 года № 280 А.ШИШКОВ был восстановлен в должности гендиректора во исполнение постановления Дарницкого районного суда г. Киева о его воcстановлении в должности.

И.ВИНСКИЙ тогда сообщил, что это временная мера. «ШИШКОВА я воcстановил в соответствии с решением суда, я не мог не выполнить решения суда. А в принципе, решен вопрос о том, что будет работать другой человек (в должности директора «Борисполя» - УНИАН), А.ШИШКОВ знает об этом и готов работать с этим человеком в качестве первого заместителя», - сообщил министр.

В связи с воcстановлением на работе А.ШИШКОВА, директор аэропорта Юрий СОЛОНЧУК приказом министерства от 12 марта 2008 года был уволен с досрочным расторжением заключенного с ним контракта.

Ю.СОЛОНЧУК занимал эту должность с 29 декабря 2006 года.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» (ГМА «Борисполь»), расположенный в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине.