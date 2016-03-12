Активисты обнародовали снимки впечатляющих масштабов незаконной добычи янтаря (фото)

Об этом на своей странице в соцсети сообщила общественная организация АвтоМайдан. С помощью дрона активисты сняли масштабы нелегальной добычи янтаря. "Находимся сейчас возле Кухитска Воля, Ровенская область. Тут реально жесть: сотни, если не тысячи людей одновременно добывают янтарь. Конечно, абсолютно нелегально", - говорится в сообщении организации.

Читайте такжеСБУ изъяла на Волыни партию янтаря на 1,5 миллионаНа снимках видно разнообразную спецтехнику: тракторы, экскаваторы, мотопомпы, с помощью которых и намывают янтарь, "в том числе десятки военных грузовиков, которыми организованно перевозят помпы вместе со "старателями". Помним, как ребята, во время наших поездок в зону АТО, говорили, что подобных грузовиков им там очень не хватает. Мы им их проблематично, но доставали, ремонтировали. Здесь же их десятки, причем почти все в хорошем состоянии".

В сообщении говорится, что "янтарщики" здесь никого не боятся, не прячутся, даже блокпостов никаких нет, как было во время нашего прошлогоднего рейда на Житомирщину. Народ просто приезжает на мотоциклах, автомобилях, микроавтобусах и буквально у дороги с ходу начинает "работать".

"Не заметить правоохранители и власть в целом весь этот ужас просто не могли. Следовательно все в доле. Иного варианта мы здесь просто не видим", - отметили в организации.

Также в сообщении напоминается о том, что президент Петр Порошенко обещал за две недели навести порядок с незаконной добычей янтаря в июле прошлого года после опубликованного активистами видео катастрофических последствий масштабной нелегальной добычи янтаря в Олевском районе Житомирской области.