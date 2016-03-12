Участие Порошенко в выпуске офицеров-пограничников в Хмельницком отменено – источник

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник в Хмельницкой облгосадминистрации.

Читайте такжеЗакон об электронном декларировании направили на подпись ПорошенкоПредварительно планировалось, что 12 марта глава государства примет участие в очередном выпуске офицеров-пограничников Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Б. Хмельницкого.

Источник отметил, что по состоянию на вечер 11 марта окончательная программа визита Порошенко в Хмельницкий не была утверждена службами, которые отвечали за организацию визита первого лица страны.