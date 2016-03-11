Оккупанты в Крыму изымают паспорта у граждан Украины - пограничники

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» пограничники Херсонского отряда обнаружили гражданина Украины, который направлялся на материковую часть Украины. При себе житель Львовщины вместо паспортного документа имел лишь его ксерокопию. Как выяснилось, действительный документ у нашего соотечественника изъяли российские оккупационные службы. Со слов украинца, им не понравилась категория печати на второй возрастной фотографии в паспорте. Продержав мужчину больше суток, его документ изъяли, после чего пограничники ФСБ России ему вручили ксерокопию и составили на мужчину документы об административном правонарушении. Поэтому гражданину пришлось возвращаться на материковую часть Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В Госпогранслужбе отмечают, что подобные случаи в последнее время нередки.

"Недавно российские оккупанты изъяли украинский паспорт во время поездки на временно оккупированную территорию АР Крым у гражданки Украины. Мотивировали они это тем, что женщина живет на материковой части Украины, а прописку имеет крымскую и должна была зарегистрироваться по новому месту, или заменить паспорт на российский. Так же на нее наложили административный штраф, предоставили соответствующее постановление и ксерокопию паспорта", - сообщили пограничники.

"В обоих случаях граждане нашей страны были пропущены сотрудниками Госпогранслужбы Украины на материковую часть Украины", - говорится в сообщении.