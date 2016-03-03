В МИД отреагировали на предложение миссии ООН признать документы "ДНР" и "ЛНР"

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД по 13-му докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека по результатам работы миссии ООН по правам человека (ММПЛ) в Украине с 15 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года.

«Категорически не согласны с имеющимися в докладе призывами к легитимизации документов, выданных незаконными оккупационными самопровозглашёнными «органами» АРК и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также к какому-либо сотрудничеству правительства Украины с ними», - отмечается в комментарии.

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Кроме того, в МИД считают, что более активное использование информации, полученной во время встреч представителей ММПЛ с непосредственными участниками «гражданской блокады Крыма», позволило бы экспертам миссии объективно оценить и отразить ее истинные причины и течение.

В то же время в МИД разделяют заключение авторов доклада об актуальности Минских договоренностей и важности их имплементации для прекращения массовых нарушений прав человека.

«Считаем, что Миссия должна быть более четкой и объективной в определении реальных причин, степени ответственности за такие нарушения и настоящей роли Российской Федерации, продолжающаяся военная агрессия которой со всей очевидностью и является первопричиной этого позорного явления», - отмечается в комментарии.

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В МИД также отметили, что доклад УВКПЧ раз подтвердил масштабные преступления, совершаемые против украинских граждан оккупационной российской властью в Крыму и российскими военными и их приспешниками на Донбассе.

Напоминается, что сегодня, 3 марта, Управление верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало 13-й доклад о ситуации с соблюдением прав человека в Украине.

«В течение отчетного периода, несмотря на сокращение военных действий, вооруженный конфликт на Донбассе продолжает существенно влиять на людей, которые там проживают, и на реализацию ими всех прав человека», - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что отсутствие эффективного контроля со стороны правительства Украины на значительных участках границы с РФ (в некоторых районах Донецкой и Луганской областей) приводит к притоку боеприпасов, вооружения и военных из России на территории, находящиеся под контролем незаконных вооруженных группировок.

Мониторинговая миссия ООН также подтверждает данные ОБСЕ о ежедневном пересечении неконтролируемой части границы с Россией мужчинами и женщинами в военной форме.

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Наблюдатели миссии выражают обеспокоенность в связи с ростом в последнее время рисков возобновления боевых действий в регионе. Тактика незаконных вооруженных формирований, которая заключается во всё большем погружении в жилые районы, несет угрозу в первую очередь незащищенному мирному населению.

Как сообщал УНИАН, в отчете Мониторинговая миссия ООН по правам человека рекомендовала украинской власти разработать процедуру признания актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, смерти и браке), выданных гражданам на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.