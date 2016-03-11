Корбан нуждается в повторном хирургическом вмешательстве – адвокат

Об этом 11 марта журналистам сообщил адвокат политика Александр Лысак.

«Согласно заключению врачей, которое я получил в ответ на свой запрос, пока есть необходимость в проведении еще одного стентирования», – рассказал после окончания судебного заседания защитник Геннадия Корбана.

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Учтя соответствующие выводы врачей, 10 марта Александр Лысак подал два адвокатских запроса о предоставлении расширенной информации о состоянии здоровья Геннадия Корбана в Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и в Институт сердца. По словам адвоката, соответствующие выводы необходимы для принятия решения о проведении политику повторной операции на сердце.

«Я сейчас срочно выезжаю в институты, в которые я подал эти адвокатские запросы, чтобы получить немедленно эту информацию», – отметил адвокат.

Отметим, что именно из-за необходимости проведения операции Александр Лысак подал ходатайство о переносе рассмотрения жалобы защиты на решение Днепровского районного суда города Киева о продлении содержания под стражей Геннадия Корбана до 15 апреля. Коллегия судей Апелляционного суда г. Киева в составе Виктора Глиняного, Дениса Масенко и Олега Присяжнюка удовлетворила соответствующее ходатайство и назначила судебное заседание на 14 марта, в 10.30.

По словам Александра Лысака, сторона обвинения не предоставила суду никаких новых обоснований необходимости продления содержания под стражей Геннадия Корбана.

Напомним, с 16 февраля политик находился на стационарном лечении в Институте сердечно-сосудистой медицины имени Амосова, откуда 25 февраля был переведен в Институт сердца, где находится до сих пор.