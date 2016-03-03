Апелляционный суд перенес рассмотрение жалоб адвокатов Корбана на 11 марта
Апелляционный суд Киева перенес на 11 марта рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана на продление срока содержания под стражей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья-докладчик Виктор Глиняный.
11 марта судебное заседание начнется в 11.30.
На судебном заседании сегодня заслушивались ходатайства сторон.
Адвокат Александр Мирошник, который отсутствовал на заседании, обратился в суд с письменным ходатайством о переносе заседания. Это ходатайство поступило в суд в 15.45.
"Мирошник отмечает, что в связи с плохим самочувствием, которое внезапно возникло, просит признать уважительной причиной неявки на судебное заседание ...", - сказал судья Глиняный, зачитывая ходатайства.
Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.
Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года.
Читайте такжеУ защиты есть доказательства об отсутствии обоснованного подозрения Корбану – адвокат
В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.
Читайте такжеАдвокаты Корбана будут подавать заявление в Европейский суд по правам человека
22 февраля Днепровский райсуд Киева продолжил Корбану срок содержания под стражей до 15 апреля.