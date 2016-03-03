Апелляционный суд перенес рассмотрение жалоб адвокатов Корбана на 11 марта

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья-докладчик Виктор Глиняный.

11 марта судебное заседание начнется в 11.30.

На судебном заседании сегодня заслушивались ходатайства сторон.

Адвокат Александр Мирошник, который отсутствовал на заседании, обратился в суд с письменным ходатайством о переносе заседания. Это ходатайство поступило в суд в 15.45.

"Мирошник отмечает, что в связи с плохим самочувствием, которое внезапно возникло, просит признать уважительной причиной неявки на судебное заседание ...", - сказал судья Глиняный, зачитывая ходатайства.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

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В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.

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22 февраля Днепровский райсуд Киева продолжил Корбану срок содержания под стражей до 15 апреля.