Министр учит как определить уровень коррупции среди ректоров

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК считает, что по объему дополнительных условий приема в высшие учебные заведения можно будет судить об уровне коррупции во время вступительной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ВАКАРЧУК высказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Дополнительные условия для приема – это уровень доверия высшему учебному заведению. Своими правилами и действиями приемная комиссия и руководитель ВУЗа сами себе ставят оценку уровня коррупции в этом учебном заведении. Чем больше своих дополнительных условий будет предложено, тем больше будет видна склонность руководства к старым, уже скомпрометированным схемам. И теперь это будет очевидно», - сказал И.ВАКАРЧУК.

В то же время, по его словам, каждый ВУЗ имеет право вводить дополнительные условия в случае, если несколько абитуриентов предоставили сертификаты с одинаковым количеством баллов.

И.ВАКАРЧУК также сообщил, что Министерство образования и науки проводит мониторинг деятельности приемных комиссий. «В тех учебных заведениях, где были замечены даже мелкие нарушения правил приема, работает государственная инспекция. Мониторинг будет и во время работы приемных комиссий, и после их завершения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Украины И.ВАКАРЧУК официальным письмом Минобразования от 1 июля 2008 года, обязал руководителей ВУЗов ІІІ – IV уровня аккредитации, независимо от формы собственности и подчинения, в трехдневный срок привести правила приема в соответствие с утвержденными министерством Условиями приема и проинформировать об этом Министерство.

Глава ведомства призвал ректоров университетов ІІІ – IV уровня аккредитации воздержаться от попыток «возвращения к способам ручного управления вступительной кампанией».

Многочисленные обращения граждан и анализ правил приема в вузы, осуществленный специалистами министерства, засвидетельствовали значительное количество фактов несоблюдения норм, определенных Условиями приема в высшие учебные заведения Украины, говорится в письме министра.

В документе приводятся конкретные примеры нарушений Условий приема, утвержденных министерским приказом от 25 декабря 2007 в разных регионах Украины. В частности, Правилами приема в Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» предусмотрено дополнительное тестирование, которое учитывается при конкурсном отборе, и одновременно предлагается абитуриентам приобрести сборник образцов тестов стоимостью свыше 100 грн. В Донецком национальном университете фотографируют абитуриентов при подаче документов, что, по мнению председателя Минобразования, требует от них «ощутимых материальных расходов».

Во многих случаях, по мнению И.ВАКАРЧУКА, имеет место ограниченное предоставление информации о правилах приема абитуриентов. В частности, некоторые ВУЗы публикуют лишь перечень факультетов и специальностей, не определяют четкой категории лиц, для которых устанавливаются вступительные экзамены. На Интернет-сайтах Днепропетровского национального университета и Одесского государственного экологического университета размещена прошлогодняя редакция правил приема.