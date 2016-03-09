Порошенко призывает в случае необходимости усилить санкции против Москвы, чтобы освободить Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Анкаре.

Он напомнил, что сегодня не только день рождения Тараса Шевченко, но и день международной солидарности с Надеждой Савченко, украинским офицером, который уже два года незаконно содержится в тюрьме РФ.

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«Сегодня главная наша задача - спасти Надежду, все эти дни украинская власть, украинский МИД связывались с нашими партнерами, мировыми лидерами, призывая их усилить давление на Россию», - заявил Порошенко.

«Я призываю всех мировых лидеров усилить давление на РФ, обеспечить освобождение Надежды Савченко и в случае, если необходимо усилить санкции против Москвы - я уверен, что это нужно делать», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обратился к руководству ПАСЕ и национальных парламентов с требованием применить давление на Россию для немедленного освобождения члена постоянной делегации в ПАСЕ, народного депутата Надежды Савченко.