США и Чехия подписали соглашение по ПРО

Вашингтон и Прага подписали 8 июля соглашение по размещению на территории Чехии радара системы противоракетной обороны, сообщает Reuters.

Согласно документу, подписанному главой американского госдепартамента Кондолизой Райс и министром иностранных дел Чехии Карелом Шварценбергом, радар будет сооружен к юго-западу от Праги. По словам американских военных, он призван защитить Европу и США от запусков иранских баллистических ракет. Пусковые установки перехватчиков этих ракет должны будут разместиться на территории Польши, переговоры с которой пока не закончены.

Коммерсант