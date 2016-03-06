Яценюк: Альтернативы никто не предложил, восстанавливайте стабильность коалиции и дайте работать правительству

Об этом он заявил в программе "10 минут с премьер-министром", сообщает правительственный портал.

"Для реализации изменений в стране нам нужна политическая и экономическая стабильность. Обращаюсь к участникам политического процесса: забудьте о политических распрях и интригах. Я предлагаю участникам коалиции восстановить стабильность украинской проевропейской парламентской коалиции, дать возможность правительству работать и отвечать перед украинским народом", - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что на прошлой неделе обращался к политическим оппонентам с призывом представить альтернативный план и альтернативную команду реализации изменений, и "этого не было сделано".

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Премьер подчеркнул, что программой этого правительства является "создание новых рабочих мест, борьба с бедностью, экономический рост и продолжение тех реформ, которые мы начали два года назад".

"Если у кого-то есть лучшая программа, сильная команда и коалиция, которая готова это поддержать, - представьте ее народу Украины. А сейчас вся полнота ответственности лежит на нас", - подчеркнул Яценюк.