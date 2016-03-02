Посол США в РФ: Украина проделала замечательную работу по выполнению Минских соглашений

Об этом он заявил в ходе Facebook-конференции.

"Украина проделала замечательную работу по выполнению своих обязательств по Минским соглашениям, в том числе давая предварительное одобрение сложных конституционных поправок, касающихся децентрализации политической власти. Кроме того, Украина сделала обоснованные предложения относительно механизмов выборов, по которым Россия и сепаратисты отказались конструктивно участвовать", - говориться в сообщении.

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Также Теффт отметил обеспокоенность препятствованием со стороны пророссийских боевиков деятельности миссии ОБСЕ.

"Мы обеспокоены сообщениями ОБСЕ о том, что объединенные силы России и сепаратистов систематически отказывают в доступе к наблюдателям ОБСЕ, притесняют и запугивают их. ОБСЕ нуждается в беспрепятственном доступе к Донбассу, в том числе к международной границе, для наблюдения за прекращением огня и отводом вооружений. Ключ к разрешению кризиса в восточной части Украины, по согласованию с Россией, - полное выполнение Минских соглашений", - сказал Теффт.

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Отвечая на вопрос о возможностях нормализации отношение между США и Россией американский посол отметил, что для этого необходимо полное выполнение Минских соглашений и деоккупация Крыма.

"Один из самых быстрых путей улучшения наших политических отношений было бы полное выполнение Минских соглашений. Всякий раз, когда я встречаюсь с российским руководством, я повторяю о необходимости выполнения Россией Минских соглашений, прекращения оснащения вооружением, обучения, руководства и снабжения сепаратистов в Украине, прекращения оккупации Крыма и уважения суверенитета Украины. Полное соблюдение Россией своих обязательств по Минским соглашениям необходимо для дипломатического разрешения этого конфликта", - сказал Теффт.

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"Мы также продолжаем призывать лидеров Украины работать вместе, ускорить реформы и уважать волю украинского народа, желающего прогресса", - отметил посол США в РФ.