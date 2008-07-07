Затулин не понимает пристального внимания СБУ к своей персоне

Служба безопасности Украины сделала депутату Госдумы России предупреждения по поводу заявлений, которые прозвучали в субботу в Одессе в ходе заседания межпарламентской группы России и Украины, сказал он на пресс конференции в Одессе в воскресенье.

Как передает Радио Свобода, Затулин заявил, что Служба безопасности Украины ни одного дня не оставляет его «без внимания».

«Я не понимаю, почему я являюсь поводом для такого внимания с их стороны. Я им об этом сказал», – прибавил российский депутат.

Он не уточнял, какие именно его высказывания вызвали такую реакцию СБУ.

По его словам, это предупреждение, «вероятно, является частью той атмосферы, которая создается вокруг деятельности межпарламентской группы Украины и России».

В субботу в ходу заседания группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Россией и группы Госдумы по связям с парламентом Украины в Одессе стало известно, что СБУ вынесла Затулину официальное предупреждение из-за его антиукраинских заявлений.

Со слов представителя СБУ, некоторые высказывания Затулина имеют признаки преступления, предусмотренного статьями 109 и 110 Криминального кодекса (действия, направленные на насильственную смену или изменение конституционного строя, или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Но Служба безопасности не поинформировала, о каких именно высказываниях российского деятеля идет речь.

По сообщениям, российский политик пообещал в дальнейшем воздерживаться от подобных заявлений.