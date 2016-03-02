В Латвии не видят оснований для отмены санкций против России

Об этом сообщает балтийское издание Delfi со ссылкой на интервью Кучинскиса латвийскому агентству LETA.

"Если один раз мы договорились о том, что в разрешении украинского кризиса нет прогресса и соглашения не выполнены, нет и оснований для того, чтобы отменять санкции", - сказал Кучинскис.

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Глава латвийского правительства не отрицает, что санкции влияют на экономику Латвии и ЕС в целом, но в этом вопросе не должно быть колебаний.

С точки зрения Кучинскиса, санкции не исключают прагматичного подхода к отношениям с Россией. Однако ограничения - это вопрос принципа и самоуважения. "Иначе мы "проглотим" Украину, "проглотим" Крым, а в конечном итоге кто-нибудь "проглотит" нас самих", - заявил латвийский премьер.