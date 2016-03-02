Появилось ранее неопубликованное видео мощного взрыва на Евромайдане

Видеозапись обнародовало сообщество в Facebook "Майдан 18-20 февраля. Как все было".

На 37-й секунде возле сожженного автобуса рядом со стеллой слышно и видно очень сильный взрыв, от которого щиты взлетают в воздух на несколько метров и в разные стороны падают люди.

Читайте такжеAmnesty International констатирует "недостаточный прогресс" в расследованиях по Евромайдану

Автор-майдановец, который снял и выложил это видео, отмечает, что в этот момент кто-то погиб.

"Предполагаем, что именно это событие стало причиной наступления майдановцев всеми силами. Использование "Беркутом" настолько мощной взрывчатки могло быть воспринято как начало окончательной вооруженной "зачистки" Майдана", - говорится в сообщении.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее в ГПУ заверили, что расследование преступлений против Майдана не остановится с 1 марта. "Официально сообщаю всем и всех успокаиваю, что расследование по майдановским делам не остановится с 1 марта", - отметил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.