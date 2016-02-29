В ГПУ заверили, что расследование преступлений против Майдана не остановится с 1 марта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.

«Официально сообщаю всем и всех успокаиваю, что расследование по майдановским делам не остановится с 1 марта», - подчеркнул он.

Куценко отметил, что 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о Государственном бюро расследований, в задачи которого, в частности, входит расследование таких дел, как «майдановское».

«Согласно 9-му разделу переходных положений Конституции установлено, что прокуратура продолжает исполнять функцию предварительного следствия до формирования системы досудебного следствия. Таким образом, учитывая, что на сегодняшний день Государственное бюро расследований фактически пока не создано, не назначены его руководитель, следователи, ГПУ, опираясь на норму Конституции Украины, будет продолжать осуществлять расследование майдановских дел и других дел, которые находятся в нашем ведении», - пояснил представитель ГПУ.

По его словам, как только Госбюро расследований будет создано, в тот же день, в соответствии с законодательством, мы прекратим наши полномочия относительно следствия и передадим все своим коллегам, поддерживая их необходимой информацией и нашими материалами».

Как сообщал УНИАН, ранее начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергй Горбатюк заявил, что с 1 марта ГПУ прекращает расследование дел о преступлениях на Майдане.

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«Есть закон о Государственном бюро расследований. В связи с несовершенством его статей имеем ситуацию, что с 1 марта следствие не сможет продолжаться. Потому что следователи прокуратуры утратят полномочия, а ГБР работать не будет», - сказал Горбатюк.

Он подчеркнул, что пленарная неделя закончилась, а изменения не приняты. Следующее заседание Верховной Рады состоится 15 марта.

Как известно, законопроектом № 4099 «О внесении изменения в пункт 1 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Государственном бюро расследований» относительно срока вступления в силу» предлагается отсрочить до 1 сентября 2016 года срок создания Государственного бюро расследований (в действующей редакции - 1 марта 2016 года) с целью надлежащего решения комплекса правовых, структурно-организационных, процедурных, кадровых и финансовых вопросов создания Бюро.

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На данный момент Бюро не создано, но именно к его компетенции отнесено, в том числе, следствие относительно преступлений против Майдана.

17 февраля Горбатюк призвал парламент внести в ближайшее время изменения в законодательство о Государственном бюро расследований, чтобы следствие относительно преступлений против Майдана не остановилось 1 марта «искусственным иском».