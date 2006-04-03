Выдрин предлагает формировать правительство из аутсайдеров

Стабильность правительственной коалиции в парламенте будет зависеть от качеств премьер-министра и поддержки его электората.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение высказал директор Европейского института интеграции и развития Дмитрий ВЫДРИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Для Президента эффективна и целесообразна только одна коалиция – коалиция демократических сил, которые получили большинство голосов. Любую другу коалицию не поймет ни электорат, ни политическая элита», - сказал Д.ВЫДРИН.

По его мнению, формирование другой коалиции может привести к непрогнозируемым последствиям. «Сейчас это сбор подписей, а завтра это может перерасти в требование за проведение досрочных президентских и парламентских выборов», - считает политолог.

Д.ВЫДРИН считает, что для формировании состава правительства необходимо привлекать представителей партий-аутсайдеров. «В любой политической силе демократического крыла, которые не преодолели трехпроцентный барьер, есть люди, имеющие колоссальный профессиональный потенциал и зарубежные связи, которые нужно использовать», - пояснил он.