Шульц опроверг утверждения, что в ЕС "устали от Украины"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе журналистам.

"ЕС хочет иметь стабильную Украину. Для повышения стабильности Украины нужна солидарность ЕС. Европейский парламент подчеркивает свою готовность сотрудничать с Украиной по всем вопросам, начиная от либерализации экономических связей и до безвизового режима", - заявил президент ЕП.

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Шульц выразил надежду, что рекомендации, разработанные миссией экс-президента ЕП Пэта Кокса относительно улучшения работы Верховной Рады, будут выполнены. "И это означает, что наше сотрудничество будет продолжаться, чему я рад. Я приветствую тот факт, что Пэт Кокс будет продолжать работать между нашими парламентами", - подчеркнул он.

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Шульц также возразил, что в ЕС существует "усталость от Украины". "Сегодняшние события это опровергают", - сказал президент ЕП.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Европарламенте представили доклад по внутренней реформе и повышению институциональной состоятельности Верховной Рады Украины.

Бывший президент Европарламента Пэт Кокс подчеркнул, что философия работы миссии заключалась в «вере в то, что будущее Украины критически зависит от развития своих учреждений».

По мнению Кокса, проблема в Украине заключается в «сочетании сильных личностей со слабыми институтами».

«Нам надо построить институты сильными и современными, что позволит превратить Верховную Раду, чтобы она могла решить многие проблемы», - подчеркнул он.

По словам политика, в докладе есть «семь заголовков и 57 рекомендаций».

В ЕП рекомендовали Раде разработать среднесрочную стратегию.