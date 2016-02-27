В СНБО назвали спекуляциями заявления о том, что не только Турчинов выступал за военное положение во время аннексии Крыма

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы СНБО.

"Комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны была предоставлена полная копия стенограммы заседания СНБО от 28.02.2014 года. Дата штампа на этом документе соответствует времени снятия копии", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, оригинал стенограммы в соответствии с требованиями оформлен и прошит с другими документами того времени и находится в архиве СНБО.

"Относительно заявлений экс-заместителя Генерального прокурора Н. Голомши и генерала В. Заманы в СМИ о том, что кроме А. Турчинова они также поддержали введение военного положения на заседании СНБО, сообщаем следующее. Н. Голомша и В. Замана никогда не были членами СНБО после победы Майдана и, соответственно, не представляли прокуратуру и Министерство обороны на заседании СНБО 28 февраля 2014 года", - подчеркнули в Совете нацбезопасности и обороны.

Так, по данным пресс-службы, позицию Генеральной прокуратуры во время обсуждения на заседании представлял в то время генпрокурор, член СНБО Олег Махницкий.

В то же время, в СНБО обращают внимание, что генерал Замана был назначен уполномоченным по делам Министерства обороны 22 февраля 2014 года и занимал эту должность до формирования нового правительства. Его полномочия были приостановлены 27 февраля 2014 г. после назначения парламентом и.о. министра обороны Игоря Тенюха.

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"28 февраля на должность начальника Генштаба был назначен генерал-лейтенант М. Куцина, поэтому представлять оборонное ведомство во время официального обсуждения вопроса на заседании СНБО 28.02.2014 В. Замана не мог, поскольку его представлял И.Тенюх", - отметили в СНБО.

"Понятно, что М. Голомша и В. Замана также, не будучи членами СНБО, не могли и голосовать за введение военного положения, за что проголосовал один Председатель ВРУ А. Турчинов", - подчеркнули в пресс-службе СНБО.

Также в Совете нацбезопасности и обороны сообщили, что на заседание были приглашены лидеры политических партий, входивших в коалицию.

"Это было вызвано тем, что в случае принятия СНБО решения о введении военного положения, немедленно должна была принять Верховная Рада Украины, что было бы невозможным без поддержки лидеров ведущих парламентских партий большинства", - добавили в СНБО.

"Считаем, что нынешние спекуляции относительно решений СНБО связаны исключительно с желанием их инициаторов получить политические дивиденды", - подчеркнули в заявлении.

Как сообщалось, 22 февраля была обнародована стенограмма заседания СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года, о ситуации, сложившеся в государстве в конце февраля – в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым).

Как следовало из стенограммы, на заседании только тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Турчинов поддержал введение военного положения в Украине.

27 февраля 2016 года СМИ со ссылкой на экс-заместителя генпрокурора Голомшу сообщили, что Турчинов был не единственный, кто проголосовал за введение военного положения в Украине во время аннексии РФ Крыма.