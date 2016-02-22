Введение военного положения во время аннексии Крыма в СНБО поддержал один Турчинов – стенограмма





В стенограмме сообщено, что, по данным Министерства обороны, которые на то время представил исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх, под прикрытием обучения вооруженных сил Российской Федерации происходит концентрация российских войск вдоль всей украинско-российской границы.

«Их цель - не просто демонстрация сил, но реальная подготовка к вторжению на нашу территорию: переход и выполнение боевых задач. На Киевском, Харьковском и Донецком направлениях уже сконцентрировано 38 тыс. человек, 761 единица вооруженной танковой техники, 2200 бронированных машин, 720 артиллерийских систем залпового огня, также до 40 ударных вертолетов и 90 вертолетов боевого обеспечения и 90 самолетов штурмовой авиации. В акватории Черного моря на боевое дежурство вышло 80 военных кораблей РФ», - заявил Тенюх на заседании СНБО, 28 февраля 2014 года.

В стенограмме также сообщено, что участники заседания вели бурную дискуссию, следует ли вводить военное положение и объявлять войну с Россией. Интересно, что с этой инициативой выступил и был единственным, кто ее поддерживал, тогдашний и.о. президента Украины, один из лидеров Политической партии «Народный фронт» Александр Турчинов.

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«Мы должны сделать все, чтобы быть способными защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада, — сказал тогда во время заседания Александр Турчинов. — Поэтому я не могу не поставить на голосование решение СНБО о введении в стране военного положения. Кто „за“? Ясно. „За“ — один Турчинов. Это означает, что решение не принято» , - говорится в стенограмме заседания СНБО.

В то же время, самым активным его оппонентом стала присутствующая на собрании Юлия Тимошенко, которая подчеркнула, что Украина не имеет ресурсов для ведения войны, а Путин получит основания для захвата территории Украины.

«Мы должны придумать какие-то нестандартные ходы. Например, пригласить постов европейских стран на какой-то европейский саммит в Киев или Крым, провести конференцию по вопросам мира. Должны вместе писать обращения к НАТО, США о миротворческих войсках. Задействовать все дипломатические связи. Поэтому я очень прошу вас не делать поспешных шагов», - заявила Тимошенко.

Лидер фракции БЮТ также ответила на замечания О. Турчинова о необходимости мобилизации и переброски войск из Центра и Запада на Восток и Юг.

«Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ездить по улицам города? Это спровоцирует панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблемы с продовольствием, топливом», - сказала Тимошенко.