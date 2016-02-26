"Объявить войну России": Чубаров рассказал, что бы он предложил на заседании СНБО по Крыму в 2014 году

Об этом он заявил на форуме "Крым - это Украина", передает "112 Украина".

"Я бы тогда все таки сказал, что Россия напала на Украину, оккупирует Крым. Я, если бы был участником, то призвал бы всех объявить состояние войны с Россией", - сказал он.

Он отметил, что на эту ситуацию нужно было реагировать еще 26 февраля.

"Тогда, 26 числа с вечера и 27 целый день, когда в помещение зашли так называемые неизвестные с большой кучей оружия, по сути, террористы, тогда, ночью 26 – 27-го надо было принимать немедленные действия по сохранению Крыма и недопущения агрессии. К сожалению, тогда этого не было сделано. 28-го собрался Национальный Совет, как по мне, участника этих событий, который был в Крыму, мне кажется что 28-го было тяжеловато решать вопросы, в том числе через введение чрезвычайного положения. Потому что уже по дорогах и улицах Крыма маршировали российские регулярные войска, единственное, что без опознавательных знаков...", - пояснил он.

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Ранее СНБО рассекретил стенограмму заседания от 28 февраля 2014 года по вопросу аннексии Автономной Республики Крым и возможной войны с Российской Федерацией. Как стало известно, тогда участники заседания вели бурную дискуссию, следует ли вводить военное положение и объявлять войну с Россией. Интересно, что с этой инициативой выступил и был единственным, кто ее поддерживал, тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов.