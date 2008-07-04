Ющенко протестирует Тимошенко на отношение к украинскому солдату

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что изменения в Государственный бюджет 2008 года будут предусматривать увеличение финансирования украинской армии.

Как сообщили УНИАН У прес-службІ Президента Украины, об этом он заявил сегодня во время встречи с военнослужащими 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ (Одесская область).

«Бюджет 2008 года и изменения, которые в него будут внесены, - тест для политиков на то, как они относятся к украинскому солдату», - сказал Президент.

Комментируя приоритеты реформирования украинской армии, на первое место В.ЮЩЕНКО поставил ее переход на контрактную основу. «Лучше всего выполнить функцию защиты Отчизны может только профессиональный солдат», - подчеркнул глава государства, добавив, что переход на контракт связан с предоставлением гарантий высокого уровня социальной защиты военным. «Когда мы говорим о реформировании армии, о контрактной службе, мы говорим о том, как в ближайшие два года сделать прорыв, какой бы позволил решить жилищный вопрос военнослужащего», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он подчеркнул: в центре всех реформ должен быть солдат.

Президент также указал на необходимость модернизации оснащения украинского войска и введения новых разработок в военное дело. По его словам, украинские специалисты имеют достаточный потенциал в этой области.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что должна быть повышена боеспособность армии. Он заверил, что своим присутствием в воинской части стремится продемонстрировать, что армия должна получить большее уважение со стороны государства.