Между ВР и Конгрессом США создадут постоянно действующую рабочую группу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом заявил первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий по результатам встречи в США с лидерами парламентской группы дружбы США с Украиной конгрессменами Марси Каптур и Сандором Левиным.

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Конгрессмены выразили надежду, что Украина сможет преодолеть политическую нестабильность, и заверили, что США остаются большими друзьями Украины.

Стороны также обсудили создание совместной постоянно действующей рабочей группы между Верховной Радой и Конгрессом.

Кроме того, Парубий выступил на Конференции американско-украинского диалога по вопросам безопасности в Совете международных отношений США с докладом "Гибридная война в Украине". Он подчеркнул необходимость продолжения санкций против России как наиболее эффективного инструмента сдерживания президента РФ Владимира Путина. По словам Парубия, США в этом процессе должны играть лидирующую роль.

В конференции также принял участие заместитель министра обороны США доктор Майкл Карпентер. По словам Парубия, Карпентер заверил, что «поддержка США Украина будет только усиливаться».