Гройсман не исключает внеочередного заседания ВР до 15 марта

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман не исключает возможности проведения внеочередного заседания парламента до 15 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112", отвечая на вопрос о возможности проведения такого заседания.

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"Я ничего не могу исключать. Хочу подчеркнуть, что очень важно найти повестку дня, с которой мы выйдем на внеочередное заседание, если это будет необходимо", - сказал спикер и добавил, что он "очень мобильный в этом вопросе".

Гройсман напомнил, что для созыва внеочередного заседания необходимые подписи 150 народных депутатов.

Как известно, согласно календарному плану ВР, следующая пленарная неделя запланирована на 14 - 18 марта.