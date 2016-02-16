Гройсман обещает "возобновить настоящий контроль" Рады за действиями Кабмина
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заверил, что в ближайшее время ВР возобновит настоящий парламентский контроль над действиями правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал на заседании парламента после обсуждения отчета правительства.
Он отметил, что парламент принимал все необходимые решения, в которых нуждалась страна.
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"Я сегодня хочу абсолютно четко заявить - я вам гарантирую, что в ближайшее время мы с вами возобновим настоящий парламентский контроль над действиями правительства и всех остальных органов власти", - сказал Гройсман.
Обращаясь к депутатам, он отметил, что в этом вопросе ему нужна депутатская помощь и поддержка.
Напомним, Рада сегодня не смогла принять резолюцию о недоверии Кабинету министров.