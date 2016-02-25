Расследование разгона Майдана: Суд отказался рассматривать дело против экс-главы СБУ Киева Щеголева

19:13, 25 февраля 2016
Политика
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Шевченковский районный суд Киева решил направить в Апелляционный суд столицы уголовное дело бывшего начальника УСБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева, чтобы определить подсудимость, но оставил его под стражей до 24 апреля.

суд судья фемида / tut.by

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления объявила председательствующий коллегии Шевченковского районного суда столицы Оксана Голуб.

Таким образом суд отказал в ходатайстве Генпрокуратуры назначить дату рассмотрения дела по существу, удовлетворив в то же время соответствующее ходатайство защиты Щеголева.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя СБУ Киева и Киевской области Александра Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

По данным ГПУ, установлено, что Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие должностные лица, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности в Киеве 18 февраля 2014 года принял решение о проведении работниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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