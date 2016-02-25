Расследование разгона Майдана: Суд отказался рассматривать дело против экс-главы СБУ Киева Щеголева
Шевченковский районный суд Киева решил направить в Апелляционный суд столицы уголовное дело бывшего начальника УСБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева, чтобы определить подсудимость, но оставил его под стражей до 24 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления объявила председательствующий коллегии Шевченковского районного суда столицы Оксана Голуб.
Таким образом суд отказал в ходатайстве Генпрокуратуры назначить дату рассмотрения дела по существу, удовлетворив в то же время соответствующее ходатайство защиты Щеголева.
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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя СБУ Киева и Киевской области Александра Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.
По данным ГПУ, установлено, что Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие должностные лица, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности в Киеве 18 февраля 2014 года принял решение о проведении работниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.