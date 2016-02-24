Amnesty International констатирует "недостаточный прогресс" в расследованиях по Евромайдану

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге исполнительный директор Amnesty International в Украине Татьяна Мазур, представляя годовой отчет организации по соблюдению прав человека в мире.

«За два года после того, как протест закончился, недостаточно было сделано для привлечения к ответственности правоохранителей, которые были причастны к чрезмерному, излишнему и незаконному применению силы в отношении участников протестов», - сказала Мазур.

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Она напомнила, что в ноябре 2015 года Генеральная прокуратура отчиталась о проведении расследования более 2 тысяч эпизодов, связанных с событиями Евромайдана, и о предъявлении подозрений более чем 280 лицам.

Кроме того, по словам Мазур, начался суд над двумя бывшими работниками спецподразделения МВД «Беркут», которых обвиняют в убийстве и превышении служебных полномочий, в частности, в убийстве 39 протестующих.

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Также Оболонский райсуд Киева приговорил двух студентов за угрозы убийством участникам акции протеста 21 января 2014 года.

«Других приговоров, связанных с делами Евромайдана, в 2015 году вынесено не было», - сказала Мазур.

В то же время она отметила, что «прогресс есть, но он не является достаточным».