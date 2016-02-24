Садовый рассказал о звонке Порошенко накануне голосования за отставку премьера

Он отметил, что Порошенко звонил ему лично, передает "Сегодня".

"Мы до последнего надеялись, что президент и парламент осознают свою персональную ответственность за ситуацию в стране. Конечно, катализатором процесса стало голосование за отставку правительства. Президент лично мне звонил и говорил: "Я принял решение. Яценюк должен уйти, Шокин должен уйти", - рассказывает Садовый.

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При этом мэр Львова уточнил, что глава государства звонил ему 16 февраля, высказывал соболезнования в связи со смертью отца.

"Когда я потом в конце дня взял распечатку и посмотрел, кто и как голосовал, то мне стало так немного больно. Потому что самое ценное, что можно иметь на очень большой должности, – это уважение. И когда оно начинает исчезать, очень сложно", - подытожил Садовый.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не приняла резолюцию о недоверии Кабмину и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку. Результаты парламентского голосования по данному вопросу были: "за" 194, "против" 2, "воздержались" 12, "не голосовали" 28 из 236 зарегистрированных депутатов.