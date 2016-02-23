Transparency International призывает ЕС ужесточить санкции против Януковича и его окружения

Об этом говорится в сообщении Transparency International Украина.

Отмечается, что во вторую годовщину бегства из страны Януковича организация призывает украинские власти провести полное расследование коррупционных преступлений бывшего президента, «осуществить правосудие» в отношении него и приложить усилия к возврату миллиардов ворованных евро.

«Международная антикоррупционная группа и ее представительства в Украине, России и Великобритании также призвали Европейский Союз к удержанию санкций, наложенных на Януковича и его ближайшее окружение», - говорится в сообщении.

Также напоминается, что люди, которые недавно принимали участие в международном конкурсе «Сорви маску с коррупционера» (Unmask the Corrupt), оценили Януковича как одного из самых показательных случаев «элитарной коррупции».

«С момента бегства Януковича в Россию в Украине почти ничего не было сделано, чтобы расследовать серьезные многочисленные обвинения в «элитарной коррупции» в отношении бывшего президента и его приспешников», – отметил руководитель правления TI Украина Андрей Марусов.

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«Зато суды выпускают сообщников Януковича, которые были привлечены к его коррупционным деяниям; их банковские счета и состояние размораживаются, а украинское отделение Интерпола даже сняло с Януковича и членов его «семьи» статус людей, находящихся в розыске», - подчеркнули в ТI Украина.

«Российская Федерация играет значительную роль в том, что Янукович остается безнаказанным, поскольку отказывается от его экстрадиции в Украину. Россия ссылается на текущую политическую ситуацию и отмечает, что не может выдать его Украине, поскольку он получил российское гражданство», - напоминают в Transparency International.

Впрочем, согласно конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, которую Россия подписала и ратифицировала в 2003 году, все подписанты обязаны принимать материалы правоохранительных органов стран-участниц. Согласно конвенции, Россия должна провести расследование в отношении Януковича по своему законодательству. Именно поэтому Transparency International призывает российские органы власти к сотрудничеству с украинскими в вопросе наказания Януковича независимо от его гражданства.

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Transparency International призывает Европейский Союз возобновить и усилить политические и экономические санкции против «команды Януковича». «Проще говоря, страны ЕС не должны позволять политикам из ближнего коррупционного окружения Януковича пересекать их границы. ТI призывает бойкотировать их бизнес и не подписывать с ними контрактов», - добавили в организации.

Кроме того, Transparency International поддерживает инициативу "Украинской медиа-стражи", которая призывает рекламодателей (государственные органы, юридических и частных лиц) бойкотировать медиа, принадлежащие бизнес-партнерам Януковича.

«После бегства Януковича Великобритания была причастна к отмыванию состояния ряда лиц, связанных с его коррумпированным режимом. Британские органы власти должны быть более внимательными в поиске украденных состояний и безосновательных богатств, а это требует активной поддержки от их коллег в Украине... Прошло два года, и мы не можем позволить Януковичу и его приспешникам выйти сухими из воды. ТI Британия поддерживает украинское представительство ТI и призывает британские органы власти к действию», – заявил исполнительный директор TI Великобритания Роберт Баррингтон.

Кроме того, отмечается, что Transparency International Россия будет поддерживать ТI Украина в выявлении состояний Януковича в России.

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«Мы подозреваем, что его имение в Межигорье – это только вершина айсберга. Мы намерены найти другие куски его богатств в России и сделаем все возможное, чтобы ни Москва, ни Ростов не служили прибежищем для бывших диктаторов, таких как Янукович», – сказал исполнительный директор ТI Россия Антон Поминов.

«Мы не можем забыть случай с Януковичем. Два года назад на Майдане была расстреляна Небесная Сотня. В память об этих людях, которые боролись за свободу и очищение от коррупционных кланов, преступления бывшего президента должны быть раскрыты, а сам он наказан», - подчеркивают в ТI Украина.