Климкин обсудил с главами МИД Франции и Германии пути усиления международного присутствия на Донбассе
10:06, 23 февраля 2016Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главами МИД Франции и Германии пути усиления международного присутствия на Донбассе для того, чтобы достичь безопасности в период подготовки к выборам.
Главы МИД обсудили пути усиления международного присутствия на Донбассе / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил сегодня на совместном брифинге с главами МИД Франции и Германии Жан-Марком Эро и Франком-Вальтером Штайнмайером сегодня в Киеве.
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"Конечно (мы обсудили – УНИАН), каким образом достичь безопасности в период подготовки к выборам. Каким образом можно усилить международное присутствие, международный компонент с тем, чтобы сделать подготовку к выборам действительно безопасной", - сказал он.
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