Климкин обсудил с главами МИД Франции и Германии пути усиления международного присутствия на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил сегодня на совместном брифинге с главами МИД Франции и Германии Жан-Марком Эро и Франком-Вальтером Штайнмайером сегодня в Киеве.

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"Конечно (мы обсудили – УНИАН), каким образом достичь безопасности в период подготовки к выборам. Каким образом можно усилить международное присутствие, международный компонент с тем, чтобы сделать подготовку к выборам действительно безопасной", - сказал он.