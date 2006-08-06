Тимошенко вытащила Януковича из-за ”ширмы”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не верит, что при новом правительстве исчезнет такая схема как «РосУкрЭнерго».

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в интервью радио “Свобода”,отвечая на вопрос, верит ли она в то, что при новом составе правительства «РосУкрЭнерго», как схема исчезнет, а появится новая прозрачная схема.

«Я не верю, что при этом правительстве исчезнет какая-либо теневая схема. Она может трансформироваться, она может изменить название... Но то, что они сегодня планируют ежемесячно снимать с политики чрезвычайные урожаи, в этом я не сомневаюсь” – отметила лидер БЮТ.

При этом она подчеркнула, «думаю, нас сегодня слушают также и люди, которые голосовали за Партию регионов, за ЯНУКОВИЧА, потому что они считали, что ЯНУКОВИЧ – это НАТО – «нет», что второй русский государственный язык – «да». И добавила: «Я говорила вам во время выборов, что все это - банальная политическая ширма, за которой есть лишь бизнес-интересы».

Как подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, перед тем как Виктор ЯНУКОВИЧ стал премьер-министром, «Партия регионов в полном составе проголосовала за проведение учений войск НАТО на территории Украины. И причем, даже глазом не моргнула. Коммунисты – против, а Партия регионов – «за».

«Поэтому, - отметила лидер БЮТ, - хочу, чтобы вы знали, кстати, и от государственного русского языка, слава Богу, ЯНУКОВИЧ отказался. Это все свидетельствует о том, что даже тех людей, которые голосовали за ЯНУКОВИЧА, уже вчера очевидно, также обвели вокруг пальца, только лозунгами. А в действительности все будут неплохо зарабатывать».