Климкин приветствует принятие Радой "безвизовых" законов

Об этом Климкин сообщил в Twitter.

"Спасибо депутатам, которые сегодня нажали кнопку "За"! Это голоса не только за отмену виз, но и за европейскую Украину и эффективную демократию", - заявил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, украинский парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения рекомендаций, которые содержатся в шестом докладе Европейской Комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно совершенствования принципов деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (регистрационный № 4056).

Также ВР приняла закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, которые содержатся в шестом докладе Европейской Комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно совершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации» (регистрационный № 4054).