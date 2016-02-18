Яценюк прокомментировал выход "Самопомочи" из коалиции: "Могу только посочувствовать им"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время заседания правительства.

"Я могу только посочувствовать им (фракции «Самопомич»). Надо уметь нести политическую ответственность. Но мы не дадим бросить страну в пучину нестабильности, хаоса, отсутствия внешней поддержки, реформ, экономической и политической дестабилизации", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, фракция "Самопомощь" заявила о выходе из парламентской коалиции.

"16 февраля 2016 года украинский народ стал свидетелем откровенного сговора между высшим руководством государства с одной стороны и олигархами и подконтрольными им силами в парламенте с другой. Произошла попытка окончательного цементирования власти клептократии и олигархии в Украине. Стал очевидным властный союз, в который вошли часть фракции БПП, “Народный фронт” и обломки Партии регионов, подконтрольные ряду олигархов. Такие действия делегитимизировали правительство Украины, являются покушением на государственный строй Украины и окончательно развалили парламентскую коалицию “Европейская Украина”. Особенно цинично, что такой союз оформился накануне годовщины расстрела патриотов на Майдане и трагических событий под Дебальцево", - говорится в заявлении, обнародованном председателем фракции Березюком.