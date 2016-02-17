Березюк: президент не услышал позицию "Самопомочи"

23:37, 17 февраля 2016
Политика
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Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк обсудил с президентом ситуацию в фракции и коалиции в целом.

фото: УНІАН

Об этом он сообщил Украинской правде в среду вечером.

"Я думаю, что президент хотел услышать позицию нашей фракции", - сказал Березюк.

На уточнение, услышал ли ее Порошенко, Березюк сказал: "Нет".

"Мы говорили с президентом, что в стране произошел правительственный переворот. Правительство унизило парламент. Мы не можем просто так оставить это, и поэтому фракция в течение 12 часов заседает, чтобы спланировать свои действия", - отметил Березюк.

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Как сообщал УНИАН, на встречу в Администрации президента Украины Петра Порошенко пришел лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк. Как передает корреспондент УНИАН, Березюк не объяснил цель визита. Лишь отметил, что он приглашен президентом.

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