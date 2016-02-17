В БПП назвали два пути выхода из политического кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время перерыва в заседании фракции с участием президента Петра Порошенко.

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"Если Яценюк предложит новое правительство, получит доверие большинства парламента и поддержку общества, я готов жить и с Яценюком. Правительство получило карт-бланш на 8 месяцев формального существования. Но мы не сможем поддерживать правительство, которому не доверяют четыре фракции из пяти. Страна сейчас выбирает или отправить в отставку парламент, или правительство. Первое украдет у Украины полгода, второе - два дня", - сказал Луценко.

Вместе с тем Луценко не дал прямого ответа на вопрос, состоятся ли досрочные парламентские выборы, если премьер-министр не согласится на переформатирование правительства.

"К выборам нужно быть готовым каждый день. БПП не боится выборов. Но они заберут самое дорогое, что есть у Украины, - время. Мы уже полгода не движемся. Нельзя еще полгода устраивать шоу. Потому что в парламент придут те же", - сказал Луценко.

Также Луценко сообщил, что встреча фракции с президентом еще не завершена.