Яценюк: политический кризис в Украине искусственный, его цель – досрочные выборы в Раду

16:46, 17 февраля 2016
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что цель искусственно спровоцированного политического кризиса - это проведение досрочных парламентских выборов.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время правительственного совещания.

"Фактически спровоцирован искусственно политический кризис, и цель этого спровоцированного политического кризиса - это проведение досрочных выборов, и, фактически, - это ничто иное, как борьба за власть", - сказал Яценюк.

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По его словам, то, что вчера происходило в парламенте, далеко от демократических стандартов и парламентаризма как такового.

"Мы не услышали конкретной критики и конкретных предложений",- добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но недоверия Кабмину не поддержала.

В частности, "за" выражение недоверия правительству проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226.

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