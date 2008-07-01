Партия регионов подготовила изменения в Конституцию

Фракция Партия регионов подготовила проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Как сообщила на пресс-конференции народный депутат Украины Елена ЛУКАШ, проектом закона предусмотрено в Конституции закрепить внеблоковый статус Украины, а также невозможность размещения на территории государства военных баз других стран и предоставить русскому языку статуса государственного.

Народный депутат Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что в проекте изменений в Конституцию предусмотрено, что выборы в Верховную Раду проходят на принципах пропорциональной системы по открытым спискам.

Кроме того, предусмотрено, что политическая партия, получившая больше относительно других партий количество голосов избирателей, но меньше того, которое обеспечивает избрание большинства от конституционного состава ВР Украины, получает 226 депутатских мандатов.