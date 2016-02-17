Климкин заявляет, что зарубежные коллеги поддержали призыв Порошенко к отставке Яценюка и Шокина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что ему звонили зарубежные коллеги и приветствовали вчерашнее обращение президента к правительству и генеральному прокурору уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни.

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«Я нахожусь на постоянном контакте с коллегами. Для них очень важно, чтобы Украина последовательно шла по пути реформ. Важно, чтобы для этого были внутриполитические предпосылки, поскольку нестабильность только на руку России и никого другого. Они прекрасно это понимают. Поэтому было несколько звонков... они, конечно, приветствуют обращение президента, поскольку должен быть путь к выходу на трек политической стабильности», - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Украины Петр Порошенко в своем обращении призвал генерального прокурора Виктора Шокина подать в отставку.

«Утром я имел встречу и обстоятельный разговор с генеральным прокурором. Я обратился к Виктору Николаевичу с предложением, чтобы он написал заявление об отставке», - сказал Порошенко.

Кроме того, президент призвал премьер-министра Арсения Яценюка к тотальному обновлению правительства на основе действующей коалиции.