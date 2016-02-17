Все не так, ребята!

Представьте себе ситуацию. Муж начинает упрекать свою жену во всевозможных грехах. И посуду она моет не так, и пыль на телевизоре отставляет, и готовит какую-то гадость. А еще у ней длинный нос и отвратительная манера произносить гласные. И вообще, жена – сука! Посему жить с ней не собирается! Причем, говорит на повышенных тонах, переходя на крик. Жена в ответ: развода не дам, видели глаза, что покупали. Наступает ночь. Муж, в задумчивости почесав затылок, идет в семейную спальню и ложиться на свою половину кровати. А что делать? Нелепая жизнь продолжается. Только соседи удивлены: как эта скандальная парочка может после всего этого крика жить вместе?

Именно так выглядела со стороны неудавшаяся попытка парламента отправить в отставку нелюбимую жену – Кабинет Арсения Яценюка. Правда, посвященные в процесс политики утверждают, что в голове раздраженного мужа во вторник звучали несколько голосов. Один из которых говорил, что подобная экзекуция нужна не для развода, а для повышения уровня эмоциональной зависимости партнера по браку. Зная неврастенический характер мужа, можно предположить, что публичный скандал мог преследовать одновременно несколько целей.

Украинская публика под впечатлением от спектакля. Если они не собирались расходиться, то зачем поднимали шум и бросали друг другу в лицо такие обидные обвинения?

Украинская публика под впечатлением от спектакля. Если они не собирались расходиться, то зачем поднимали шум и бросали друг другу в лицо такие обидные обвинения? А если муж действительно хотел развода, то как бы он после такого громкого скандала нашел себе новую супругу? Потому что по заявленным в ходе вторничной истерики в Раде критериям вторую половину не найти. Да и не пойдет никто за скандалиста, кроме соседки-проститутки. Но той будут нужны исключительно деньги в кармане мужа, а не обустройство «семейного гнездышка». Ситуация выглядит полным абсурдом.

Вообще, спектакль с отставкой Яценюка отличался плохой игрой актеров. Эмоции были чрезмерны, аргументы сомнительны, последствия не просчитаны. В течение многих месяцев противники нынешнего правительства в силу различной мотивации убеждали себя, общество и зарубежных партнеров, что никакого прогресса в развитии страны нам не достичь с этим правительством «коррупционеров и воров». Эти люди так долго кричали «караул, воры», что на крик перестали реагировать.

Дело в том, что в новейшей истории нашей страны было 17 премьер-министров. И каждое правительство, согласно общественному мнению, сформированному как многочисленными реальными фактами нашей жизни, так и заявлениями оппонентов власти, можно заклеймить этим термином. Ситуация дошла крайности, когда в завалившемся соседском заборе, разворованной колхозной ферме и многолетнем пьянстве соседа люди винят исключительно «коррупционеров в правительстве». А кто же еще виноват в моей бедности? Конечно, воры и коррупционеры во власти!

Отчасти в этом есть правда. Но не вся. Так как эта исполнительная власть сформирована нашим обществом, «маленькими украинцами», которые из года в год голосуют на выборах за популистов и демагогов или, что еще хуже, - продают ворам и прочим негодяям свои голоса за гроши.

Правительство Арсения Яценюка было сформировано победителями парламентских выборов осени 2014 года – политическими силами Блок Петра Порошенко, «Батькивщиной» Юлии Тимошенко, объединением «Самопомич», Радикальной партией Ляшко и сторонниками премьера из «Народного Фронта». При заключении этого брака его участники прекрасно видели все недостатки и достоинства отправляемых в исполнительную власть менеджеров. Этот Кабинет министров плоть от плоти нынешней коалиции в Раде и администрации президента. И вторничная показательная экзекуция унтер-офицерской вдовы напоминала попытку депутатов плюнуть на себя в зеркало.

Этот Кабинет министров плоть от плоти нынешней коалиции в Раде и администрации президента. И вторничная показательная экзекуция унтер-офицерской вдовы напоминала попытку депутатов плюнуть на себя в зеркало.

Для повышения эффективности власти, как исполнительной, так и представительной нужны не истерики, а системная профессиональная работа. Есть факты злоупотреблений представителей «злочинной власти» - информируйте о них соответствующие органы и требуйте реакции. Борьба с коррупцией, кумовством и непотизмом во власти и является актуальной практически для всех стран мира. Можно найти массу позитивных примеров для использования в наших условиях.

Упоение криками «караул, все пропало» как опускает руки украинцам, так и вызывает негативную реакцию западных союзников Украины. «Посмотрите, говорят они, с трибуны Рады звучат постоянные заявления о злоупотреблениях, так как мы можем помогать этим коррупционерам?». Поэтому правдолюбцам в Раде надо понимать, что в глазах всего мира мы все – коррупционеры.

Как и в любом деле, здесь нужна соразмерность усилий, своевременность действий и умеренность в словах.

Как говорил Михаил Жванецкий: тщательнее надо, ребята, тщательнее! Если готовите такой значимый вопрос, как смену правительства, то необходимо провести тщательную подготовительную работу. Которая, среди прочего, также будет включать представление обществу альтернативы «злочинному уряду».

Кто ваш новый премьер? Кто ваши новые министры? Лешу Гончаренко просьба не предлагать! А так – попытка с кондачка, в слепую продавить отставку Кабинета Яценюка собрала лишь 194 голоса при необходимом минимуме 226 депутатов. Неужели не понятно, что для значительной части парламентариев Яценюк, включая тех, кто ориентируется на олигархов, – это меньшее зло?

Эта часть не попрощается с Арсением Петровичем до тех пор, пока ей не представят подходящую альтернативу. Мяч теперь на стороне Петра Порошенко, который, как утверждают посвященные, был ключевой закулисной фигурой в этом действе.

Мяч теперь на стороне Петра Порошенко, который, как утверждают посвященные, был ключевой закулисной фигурой в этом действе.

Его выбор кандидатуры на место пребывающего в отпуске генпрокурора Виктора Шокина будет показательным. Выбор станет знаком для общества и, возможно, покажет в какую сторону будет смотреть президентское око при поиске замены главы правительства. А пока на период до сентября 2016 года участникам процесса можно заняться точечными изменениями в Кабинете министров.

Конечно, у разъяренного мужа всегда под рукой и радикальный вариант: раз жена не уходит из дома – сжечь его до тла. То есть разрушить коалицию до основания, чтобы провести осенью 2016 года перевыборы Рады. Порошенко, роль которого в этом сценарии также будет ключевой, уже предупредил, что прибегнет к инструменту полной перезагрузки законодательной и исполнительной власти лишь в крайнем случае. Опасения гаранта понятны: каждый из нас может дать прогноз о том, кого в случае сохранения нынешней избирательной системы делегируют в парламент разочаровавшиеся в политиках обнищавшие и злые избиратели…

И, скажите, после всего произошедшего за последние годы в украинской политике, кто даст гарантии, что сформированное новым парламентским большинством правительство не услышит через год своей работы привычные обвинения в коррупции и кумовстве? Пойдем на очередной круг? Жена – с вещами на выход!

Юрий Куликов