Бурбак: Сейчас надо объединиться и работать для страны

"Вчера мы прошли экзамен ответственности. Но отчет правительства - это и отчет поддержки своего коалиционного правительства. Давайте обратимся к фактам: только 39% предложенных правительством законопроектов и инициатив были поддержаны в этом зале. Нам надо иногда тоже смотреть в зеркало", - отметил Бурбак.

Председатель фракции "Народного фронта" призвал фракции коалиции объединиться и продолжать работать над планом, который был предложен правительством на 2016 год.

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"На прошлой неделе правительство утвердило программу действий на 2016. Там 379 решений, которые надо поддерживать в сессионном зале. Нам нужно сейчас объединиться и работать, чтобы доллар не рос, чтобы продолжить сотрудничество с МВФ, чтобы выполнить главное задание - ввести безвизовый режим для наших граждан. Давайте сплотимся и будем строить нашу европейскую страну Украина. Довольно демагогии", - резюмировал Максим Бурбак.