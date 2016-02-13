Москаль: Пункт пропуска на Закарпатье работает, российские фуры отправили к словацкой границе

Об этом говорится на официальном сайте главы ОГА Закарпатской области Геннадия Москаля.

"Сегодня во второй половине дня акция по блокированию российских фур привела к конфликту между гражданскими активистами с одной стороны и перевозчиками из Закарпатья с другой. Перевозчики, осуществляющие доставку грузов из стран ЕС в том числе в Россию, высказывали претензии к действиям активистов, которые, по их мнению, могут спровоцировать аналогичную реакцию с их фурами на украинско-российской границе. В ходе противостояния между двумя сторонами был заблокирован проезд как на въезд, так и на выезд из Закарпатья для всех грузовиков, независимо от страны происхождения. Что могло повлечь огромные очереди по обе стороны пункта пропуска в Нижних Воротах", - говорится в сообщении.

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"В ходе переговоров с участием правоохранителей конфликтную ситуацию удалось разрешить. Проезд для грузовиков освобожден в обоих направлениях, а семь российских фур, заблокированных в Нижних Воротах раньше, под конвоем полиции сопровождены до границы со Словакией. Других фур с российскими номерами на въезде в Закарпатье не появлялось", - отмечают в пресс-службе.

"Ситуацию удалось уладить, однако причины конфликта не устранены, – отмечает председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. – Их можно решить только на уровне Кабинета министров Украины, который должен наконец определиться относительно отношения к России, которая является страной-агрессором, и принять принципиальное решение о транзите российских грузовиков через территорию Украины. В противном случае подобные акции будут возникать и дальше, причем не только на Закарпатье, но и по всей Украине. Моя принципиальная позиция остается неизменной – транзит коммерческого автотранспорта страны-агрессора через нашу территорию должен быть официально запрещен".