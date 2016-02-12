Вопрос райсоветов в городах нельзя рассматривать в формате политических лозунгов - эксперт

Такое мнение высказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, вопрос с районными советами необходимо рассматривать не в формате политических лозунгов, а в свете разработки эффективных механизмов управления большими городами.

"Ситуация во Львове показала, что политики часто поддерживают районные советы, когда из этого можно извлечь политические дивиденды. В ином случае они выступают против. Как видно, пример этого - то, что позиция "Самопомочи" фактически разделилась. Они считают, что во Львове возобновление работы районных советов является полным абсурдом. А в Киеве в этом, возможно, есть необходимость", - заявил Кошель.

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Также глава КИУ отметил, что разделяет позицию лидера "Самопомочи" и мэра Львова Андрея Садового, выступающего против районных советов, и считает, что не стоит снова "возвращаться к советским традициям" и тратить бюджетные средства на увеличение количества депутатов и возобновление работы неэффективных районных советов, а имеет смысл вложить эти средства на развитие органов самоорганизации населения.

"Существует действенная альтернатива районным советам – это органы самоорганизации населения. По состоянию на 2015 год в Киеве около двухсот органов самоорганизации населения, которые охватывали больше 800 тысяч киевлян. Эти органы имеют реальные полномочия, на них выделяются средства из городского бюджета и в отличие от райсоветов они имеют четкие полномочия, определенные законом "Об органах самоорганизации населения".

Поэтому, по мнению Кошеля, подход к управлению большими городами по советской модели - чем больше количество советов и депутатов, тем лучше - уже давно не актуален.

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