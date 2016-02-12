Яценюк: В случае внеочередных выборов в Раду у нас точно наступит экономический коллапс

Об этом он заявил в программе «Право на власть» на телеканале «1+1».

“Сейчас вы подняли вопрос досрочных выборов. Что они принесут эти досрочные выборы, кроме того, что у нас не будет никаких реформ? Кроме того, что у нас точно наступит экономический коллапс? И, кроме того, что они не изменят систему государственного управления к лучшему?” - сказал он, отвечая на вопрос.

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Яценюк подчеркнул, что сегодня стране необходимы экономическая и политическая стабильность, “а время для выборов еще наступит”.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко выступил категорически против проведения досрочных парламентских выборов.

«Я отношусь (к идее проведения досрочных парламентских выборов – УНИАН) так же, как и украинский народ. Большинство украинского народа – 43% - категорически против досрочных выборов», - заявил Порошенко.