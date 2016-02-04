Почти 70% украинцев поддерживают отставку Яценюка с должности премьера - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно данным исследования, по сравнению с результатами опроса, проведенного в октябре 2015 года, возросла также поддержка идеи роспуска парламента и назначения новых выборов в Верховную Раду (с 47 до 50%), а также досрочных выборов президента (с 43 до 48%).

Также исследование показало, что деятельностью Президента удовлетворены 21% опрошенных, председателя Верховной Рады – 14%, премьер-министра – 8%.

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Кроме того, 11% респондентов хотели бы в 2016 году видеть премьер -министром Украины председателя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили, 7% – лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 6% – председателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, 5% – нынешнего премьера Яценюка, 4% – лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, по 3% – бывшего министра социальной политики Сергея Тигипко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, по 2% – председателя Всеукраинского объединения “Свобода” Олега Тягнибока и министра финансов Наталью Яресько.

Остальных кандидатов поддерживают 1% и менее опрошенных. Четверть опрошенных не хотели бы видеть премьер-министром ни одного из предложенных кандидатов, а каждый шестой – не определился с ответом.

Кроме того, как показал опрос, наибольшим доверием среди действующих политиков пользуются лидер "Объединения "Самопомич», Львовский городской голова Андрей Садовый и председатель Одесской областной госадминистрации Саакашвили. Согласно данным исследования, Садовому и Саакашвили доверяет каждый третий респондент.

Каждый четвертый доверяет Гриценко и президенту Украины Петру Порошенко. Каждый пятый доверяет Тимошенко, украинскому бизнесмену Ринату Ахметову и Ляшко.

Среди «молодых и новых» политиков наибольшим доверием пользуются народные депутаты Егор Соболев (фракция «Самопомич»), которому выразили доверие 29% респондентов, Татьяна Чорновол (фракция «Народный фронт») - 22%, Мустафа Найем (фракция «БПП») - 21%, Анна Гопко («Самопомич») - 15% и внефракционный Дмитрий Добродомов - 13%.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» 14-22 января 2016 г. Были опрошены 2 тыс. граждан страны от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,3%.