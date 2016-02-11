Яценюк приглашен на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но не собирается ехать

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь главы правительства Ольга Лаппо.

«Премьер-министр получал приглашение, но не планирует ехать в Мюнхен», - сказала она.

Лаппо добавила, что приглашение поступило от постоянного организационного комитета Мюнхенской безопасности конференции во главе с послом Вольфгангом Ишингером.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко планирует принять участие в 52-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Ожидается около 600 участников мероприятия. Среди важнейших участников конференции - король Иордании Абдулла II, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, госсекретарь США Джон Керри и другие.

Среди ключевых тем MSC этого года - ответ Европы на кризис с беженцами, война в Сирии, будущее европейской безопасности.

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