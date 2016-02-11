Яценюк приглашен на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но не собирается ехать
Премьер-министр Арсений Яценюк получил приглашение для участия в 52-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая состоится 12-14 февраля.
Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь главы правительства Ольга Лаппо.
«Премьер-министр получал приглашение, но не планирует ехать в Мюнхен», - сказала она.
Лаппо добавила, что приглашение поступило от постоянного организационного комитета Мюнхенской безопасности конференции во главе с послом Вольфгангом Ишингером.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко планирует принять участие в 52-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Ожидается около 600 участников мероприятия. Среди важнейших участников конференции - король Иордании Абдулла II, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, госсекретарь США Джон Керри и другие.
Среди ключевых тем MSC этого года - ответ Европы на кризис с беженцами, война в Сирии, будущее европейской безопасности.